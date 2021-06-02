شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية دبي»: 15 يونيو آخر موعد لتسجيل المستثمرين في «المستفيد الحقيقي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

دبي: ”الخليج 365”

دعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي المستثمرين إلى تسجيل بيانات «المستفيد الحقيقي» من خلال زيارة مراكز الخدمة المعتمدة، مع مراعاة أن التاريخ النهائي للتسجيل هو 15 يونيو الجاري، وذلك تفادياً للإجراءات القانونية المترتبة على عدم التسجيل.

ياتي ذلك في إطار سعي الدائرة إلى تحقيق المعايير الدولية، وتنفيذاً لمتطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات «المستفيد الحقيقي».

وأوضحت اقتصادية دبي أن «المستفيد الحقيقي» هو الشخص الذي يمتلك أو يتحكّم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال امتلاكه أكثر من 25% من حقوق ملكية الشركة وامتلاك 25% أو أكثر من صلاحيات التصويت للشركة وتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وتلزم الخدمة الشركات بإنشاء سجل خاص للمستفيد الحقيقي وإدراج بيانات هذا السجل في أنظمة الترخيص لدى السلطات المحلية، بما يعزز الجهود الوطنية الحثيثة المبذولة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، ودعماً لمكانة دولة الإمارات في المؤشرات العالمية ذات الصلة.

وفصّلت اقتصادية دبي المعلومات المطلوبة للتسجيل وهي: الاسم، الجنس، الجواز، الجنسية، البريد الالكتروني وعنوان الإقامة، مؤكدة أنه على جميع المنشآت المُرخصة بكافة أنواعها وأشكالها القانونية في إمارة دبي المبادرة للتسجيل في خدمة «المستفيد الحقيقي» من خلال الخدمات الالكترونية المتوفرة.