شكرا لقرائتكم خبر عن نمو تداولات العقود الآجلة للروبية الباكستانية في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «بورصة دبي للذهب والسلع» عن تسجيل معدل اهتمام شهري مفتوح بواقع 208,343 عقداً خلال شهر مايو وبقيمة إجمالية بلغت 12,853 مليون دولار أمريكي. كما سجلت عقود الفضة الآجلة نمواً في أحجام التداول بنسبة 139% منذ بداية العام حتى تاريخه، وذلك مقابل الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالمثل، حافظت عقود الروبية الباكستانية الآجلة، التي أطلقتها البورصة الشهر الماضي، على أدائها القوي مع نمو إجمالي العقود التي تم تداولها إلى 2,028 عقداً بقيمة 26.38 مليون دولار أمريكي منذ إطلاقها في شهر إبريل الماضي. من جهة أخرى، سجلت عقود الروبية الهندية الآجلة المصغرة نمواً سنوياً في معدل حجم التداول اليومي بواقع 45% خلال هذا الشهر.

كما سجلت «بورصة دبي للذهب والسلع» صفقات كبيرة بقيمة إجمالية بلغت 763.1 مليون دولار أمريكي. وتتيح مثل هذه التداولات التي تمنحها البورصة، الفرصة للأعضاء والمشاركين في السوق بالتفاوض المسبق على أحجام التداول الكبيرة دون مخاطر تغير الأسعار.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لـ«بورصة دبي للذهب والسلع»: «سجلت عقود الفضة الآجلة أداء قوياً الشهر الماضي ما يعكس الطلب العالمي المتزايد على الفضة خلال العام الماضي باعتبارها البديل الأفضل للذهب. كما واصل العقد الآجل للروبية الباكستانية الجديد تسجيل نمو لافت على صعيد حجم العقود المتداولة وقيمتها، حيث بدا واضحاً أن المشاركين في السوق يتطلعون إلى توسيع فرصهم التجارية في السوق الباكستانية. ونحن بدورنا سنواصل مستقبلًا التركيز على الاستفادة من الشراكات التي قمنا ببنائها مؤخراً مع الشركة العالمية للخدمات المالية الإسلامية، وإس أند رويال جروب منغوليا، وموافقة هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية على السماح للشركات الإسرائيلية بالتداول عبر منصتنا، لتقديم مجموعة من المنتجات الجديدة ذات القيمة المضافة لما فيه من مصلحة لقاعدة أعضائنا».

هذا ونظمت «بورصة دبي للذهب والسلع» مؤخراً خلال هذا الشهر، ندوة عبر الإنترنت بعنوان «ما التالي في الشرق الأوسط؟»، بالتعاون مع شركة BSO، الرائدة في مجال خدمات الشبكات. وركزت الندوة على الفرص المتاحة للمشاركين في السوق، وخاصة بعد حصول بورصة دبي للذهب والسلع على موافقة هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، والتي تتيح للشركات الإسرائيلية التداول على منصة البورصة.