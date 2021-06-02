«تنظيم الاتصالات»: تخريج الدفعة الأولى من قيادات المستقبل الرقمي

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن تخريج الدفعة الأولى من طلاب برنامج قيادات المستقبل الرقمي وهو برنامج تدريبي يجمع بين التعليم الافتراضي والعملي ويمكّن الإماراتيين الباحثين عن عمل من اكتساب المهارات التقنية المتخصصة والمهارات الشخصية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ما يؤدي إلى زيادة فرص العمل في القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال حفل افتراضي حضره حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وممثلو الشركات المساهمة في هذا البرنامج والطلاب الخريجون وممثلو وسائل الإعلام.

وتميز البرنامج الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وشركة هواوي ومؤسسة هيوليت باكارد وشركة إرنست ويونغ وشركة «لنكد إن» بأنه جمع بين التطبيقات العملية ودورات التعلم المتخصصة ودورات المهارات الشخصية لتوفير مسار تعليمي منظم يؤدي إلى زيادة فرص العمل للباحثين عن عمل من الشباب الإماراتيين.

مفاهيم الصناعة

وعمل البرنامج على تقديم فهم شامل للمشاركين حول مفاهيم الصناعة مثل الحوسبة والبرمجة وقياس تجربة المستخدم على مواقع الإنترنت وتطوير الخوادم وقواعد البيانات وترميز منصات الأجهزة المحمولة وذلك من خلال ثلاث مراحل تشمل المهارات الأساسية في الصناعة وتدريبات عملية على استخدام التقنيات الحديثة وتقديم الخبرات الصناعية.

كما وفر البرنامج فرصة التطبيق العملي للمتدربين حيث أمضى المتدربون فترة من العمل التطبيقي مدفوعة الأجر ضمن مكاتب الشركات عملوا خلالها ضمن فريق العمل وساهموا بشكل فعلي ومباشر في تنفيذ المهام والمشاريع الخاصة بالشركة.

وقال حمد عبيد المنصوري: «إن أهمية هذا البرنامج تنبع من حقيقة أننا نعيش في عصر المهارات ومع أن هذه الحقيقة لا تقلل من أهمية التحصيل العلمي والشهادات التقليدية فإن النجاح في بيئة العمل المستقبلية يحتاج إلى ما هو أكثر من مجرد الشهادة العلمية.. إنه بحاجة إلى الاحتكاك المباشر مع بيئة العمل بكل ما تتطلبه من مهارات ناعمة وأخرى تقنية ومن القدرة على إثبات الكفاءة في معالجة التحديات وإيجاد الحلول المبتكرة لها.. هذا هو الهدف الرئيسي الذي من أجله نطلق برنامج قيادات المستقبل الرقمي، الذي يأتي في سياق الجهود الوطنية للاستعداد للخمسين وفقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة».