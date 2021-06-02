شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يصيب منتخب اسكتلندا بالشلل قبيل ودية هولندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إدنبرة - رويترز

ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن سبعة لاعبين من اسكتلندا لن يسافروا لخوض مباراة ودية لكرة القدم أمام هولندا الأربعاء كإجراء احترازي بعد إصابة لاعب الوسط جون فليك بفيروس كورونا.

وقال الاتحاد الاسكتلندي يوم الثلاثاء، إن نتيجة اختبار فليك جاءت إيجابية بالفيروس خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني في إسبانيا، وإنه يخضع للعزل الذاتي وفقاً لتعليمات الحكومة هناك.

ولن يسافر أيضاً ديفيد مارشال وجرانت هانلي وجون ماكجين وتشي آدمز وستيفن أودونيل ونيثن باترسون بسبب عدم رغبة اسكتلندا في المخاطرة قبل انطلاق بطولة أوروبا في 11 يونيو/حزيران الجاري.

ونتيجة لذلك، سيملك المدرب ستيف كلارك 19 لاعباً متاحاً فقط عندما يخوض مباراة ودية أمام هولندا في البرتغال.