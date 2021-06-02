شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لمخلوق غريب يثير الجدل في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتشر فيديو غريب كالنار في الهشيم في الهند، مثيراً الفزع بين رواد مواقع التواصل، بعدما ظهر فيه مخلوق غريب، بدا أقرب للكائن الفضائي، أو لشبح يتجول في أحد شوارع ولاية جهارخاند.

وفي مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، يظهر المخلوق الغريب في شكل نحيف جداً، وبشرة بيضاء شاحبة بشكل غريب، وله ذراعان وأرجل طويلة، ثم يبدأ في المشي في شوارع هازاريباغ، ويسير على جسر سد تشادوا في الظلام.

ويظهر في المقطع الذي لا تتعدى مدته 30 ثانية، بعض المارة وهم يمرون بالقرب من المخلوق، ويعلقون على مظهره، فيما تتوقف المركبات وأصحاب الدراجات النارية؛ لتأمل المخلوق الذي توقف عن السير.

وأثار الفيديو الجدل على وسائل التواصل بين ما يرونه «حقيقة» وأنه عبارة عن «كائن فضائي» كان في زيارة إلى الأرض، بينما يصفه آخرون بالروح «الساحرة» وبالتالي ينسبونه إلى الأساطير القديمة.