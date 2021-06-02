شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمة وجيرو جيران مائدة بأمر المدرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

متابعة: ضمياء فالح أمر مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب بجلوس نجمه العائد للتشكيلة كريم بنزيمة (33 عاماً) مهاجم ريال مدريد بجوار مهاجمه أوليفييه جيرو (34 عاماً) أثناء تناول الطعام في مجمع كليرفونتين.

ويأتي قرار المدرب لإزالة التوتر بين نجم الريال ونجم تشيلسي بعد انزعاج جيرو من تغريدة بنزيمة قبل عام، والتي قال فيها: «المقارنة لن تأخذ وقتاً طويلاً، لا يمكنك الاشتباه بين سيارة فورمولا1 وسيارة go-karting».

وجلس بنزيمة بجوار جيرو من جهة وأنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، من الجهة الثانية على الطاولة التي تضم أيضاً ليو دوبوا وفاران ولوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد وهوجو لوريس.

ورفض بنزيمة بعد تغريدته التراجع عن رأيه، وقال: «عن جيرو، قلت الحقيقة ببساطة. الناس تنسى إشادتي به وما قدمه لمنتخب فرنسا تتذكرون فقط المقارنة التي قلتها، هذا رأيي الشخصي وهذه هي الحقيقة وهذا هو الحال».

ورد جيرو على تصريحات منافسه، وقال: «شعرت بألم لأنني تعرضت لانتقادات في غياب بنزيمة وما زلت أواصل إثبات جدارتي واستحقاقي لموقعي في المنتخب وهذه العداوة بيني وبينه اخترعها البعض بدون أساس».

وفي سياق متصل، دشن جيرو حسابه على تطبيق تيك توك وشارك متابعيه لقطة لهدف عالمي في التمرينات وعلق عليه: «لا بأس به كأول منشور، أليس كذلك؟ تابعوني لأنني سأنشر الكثير هذا الصيف».

ثم طلب جيرو من مشجعي تشيلسي على تويتر إرسال شريط فيديو تسجيله هدفاً في تمرينات كوبهام لأنه يريد نشره على تيك توك وكتب في بروفايل حسابه الجديد: «أحسنت، عثرت علي، مرحباً بك في حسابي».

ولم يشارك جيرو في نهائي اوروبا مع تشيلسي ومرشح للرحيل عنه لكنه أراد جذب الإهتمام بعدما هيمن بنزيمة على وسائل الإعلام الفرنسية إثر عودته المفاجئة للمنتخب.

