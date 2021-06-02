شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكارات الطلبة تميّز معرض العلوم الافتراضي بمدرسة «الاتحاد الخاصة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

ميّزت مشروعات الطلبة الابتكارية وعددها 70، معرض العلوم الافتراضي، الذي افتتحه أمس الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، ونظمته مدرسة «الاتحاد الخاصة - جميرا»، إذ ركزت ابتكارات طلبة الصفوف 7-12، على عدد من المجالات الحيوية المتنوعة أبرزها «علم الفضاء، والكيمياء، وهندسة الجينات الوراثية، والبيئة، والإبداع، وعلم الجنايات».

وأكد الدكتور ثاني الزيودي، أن مشروعات الطلبة تعكس عمق جانبهم الإبداعي، ومدى درايتهم بالمتغيرات المتسارعة والتطورات المختلفة في المجالات كافة.

وأثنى على مشروعات الطلاب التي تتماشى مع رؤية دولة الإمارات، في الحفاظ على البيئة. معبراً عن إعجابه وإيمانه بقدرات الطلاب الواعدة التي تسهم في تطور الدولة، في العلوم والإبداع.

فيما تحدثت د. كوني وينير، مديرة المدرسة، عن حرص المدرسة على خلق بيئة تعليمية مميزة، تسهم في تحفيز الطلاب على الإبداع بتوفير مناهج وفعاليات تخلق الفرص لديهم للتميز، وحثهم على دراسة العلوم بكل مجالاتها.

وبيّنت الدكتورة رنا تميم، عميدة كلية التربية في جامعة زايد، إعجابها بالأعمال الطلابية والأفكار المميزة، التي طرحت على منصات المعرض.

هندسة الفضاء

وفي بادرة نوعية، استضاف المعرض عائشة شرفي، مهندسة أولى - قسم الأنظمة الميكانيكية في مركز محمد بن راشد للفضاء، وإحدى خريجات المدرسة عام 2009، حيث تحدثت عن تجربتها في دراسة هندسة علم الفضاء وانضمامها إلى المركز، ما خلق لديها تحديات كبيرة خصوصاً مع انضمامها إلى فريق التحضير لمشروع «مسبار الأمل»، وشاركت الطلاب بالصور عن طبيعة عملها في المركز.