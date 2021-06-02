شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم السعودية تتصدر صعود بورصات الخليج بجلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وتصدر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، الصعود بنسبة 0.56% رابحًا 59.39 نقطة ليغلق عند مستوى 10656.81 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.06% رابحًا 1.97 نقطة ليغلق عند مستوى 2839.14 نقطة، وزاد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.19% رابحًا 12.87 نقطة ليغلق عند مستوى 6626.238 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.25 مليار دهم عند مستوى 937.160 مليار درهم.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.20% رابحًا 3.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1522.21 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 7 قطاعات.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.56% رابحًا 59.39 نقطة ليغلق عند مستوى 10656.81 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.06% رابحًا 14.68 نقطة ليغلق عند مستوى 23939.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 267.4 مليون سهم بقيمة 8.3 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.83%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.43%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.89%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.84%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.73%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.52%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.46%، 0.44%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.19%، ثم قطاعي الرعاية الصحية وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.03%، 0.01%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 2.54%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.49%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.58%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.43%، ثم قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية والسلع الرأسمالية بنسبة 0.17%، 0.11%، على التوالي.

وقفز 99 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "متطورة" بنسبة 8.26%، ثم سهم "جدوى ريت الحرمين" بنسبة 5.18%، ثم سهم "تشب" بنسبة 4.67%، وتراجع 80 سهمًا على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 3.68%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 3.42%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 2.99%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 666.2 مليون ريال سعودي.

بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.06% رابحًا 1.97 نقطة ليغلق عند مستوى 2839.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 150.9 مليون سهم محققة ما قيمته 189 مليون درهم من خلال تنفيذ 3170 صفقة لعدد 33 سهمًا، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.34%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.20%، ثم قطاعي التأمين والعقارات بنسبة 0.02%، 0.01%، على التوالي، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.97%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.38%.

وقفز 15 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين-تكافل بنسبة 5.98%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 2.83%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.88%، ثم سهم شركة ديار بنسبة 2.86%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.2 مليون ورقة بقيمة 41.5 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.19% رابحًا 12.87 نقطة ليغلق عند مستوى 6626.238 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.25 مليار دهم عند مستوى 937.160 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 124.8 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 3927 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.53%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.37%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.8%، ثم قطاعي التأمين والعقار بنسبة 0.28%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.13%.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 13.76%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 7.43%، ثم سهم "مجموعة إيه أس جي ستاليوتو الإمارات" بنسبة 3.22%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.94%، ثم سهم "بنك أم القيوين الوطني" بنسبة 5.94%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 709.5 مليون درهم.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.50% رابحًا 30.89 نقطة ليغلق عند مستوى 6251.09 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.57% رابحًا 38.44 نقطة ليغلق عند مستوى 6786.14 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% رابحًا 14.25 نقطة ليغلق عند مستوى 5209.92 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.44% رابحًا 23.86 نقطة ليغلق عند مستوى 5426.36 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 310 مليون سهم بقيمة 53.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.7 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المواد الأساسية بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.56%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.54%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.61%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.56%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.17%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.42%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.01%.

بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.20% رابحًا 3.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1522.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 494.9 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع التأمين بنسبة نمو 17.59% مدفوعًا بصعود سهم شركة التكافل الدولية بنسبة 5.45%، شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 2.7%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 16.8% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.41%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.18% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.54%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.35%.

فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 60.54% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 4.41%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 4.66% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 2.22%، زين البحرين بنسبة 1.74%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين لمطاحن الدقيق بنسبة 5.20%، وهبطت أسهم مصرف السلام-البحرين، بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.45%، 1.02%، 0.33%، على التوالي.