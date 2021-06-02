شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة توافق على زيادة رأس مال 3 شركات.. ونقل "انكوليس" للقائمة "ج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، نقل إدراج وتداول أسهم شركة الدولية للتأجير التمويلي-انكوليس إلى القائمة (ج) اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الأحد 6 يونيو الجاري، وذلك بعد استيفاء شروط استمرار القيد تنفيذًا للمادة (53) مكرر من قواعد القيد اعتبارًا من 24 يونيو الجاري.

كما قررت اللجنة، الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركتي المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بنك التعمير والإسكان، إذ سيتم زيادة رأس المال الأولى من 240 مليون جنيه إلى 264 مليون جنيه بزيادة قدرها 24 مليون جنيه موزعة على عدد 96 مليون سهم (بواقع 0.1 سهم مجانى لكل 1 سهم اصلى قبل الزيادة ) بالقيمة الاسمية البالغة 0.25 جنيه للسهم الواحد تمويلاً من أرباح العام والأرباح المرحلة وفقًا للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر عام 2020.

كما وافقت على زيادة رأس مال ببنك التعمير والإسكان من 1.265 مليار جنيه إلى 1.518 مليار جنيه بزيادة قدرها 253 مليون جنيه موزعه على 25.3 مليون سهم (بواقع 0.2 سهم مجاني لكل 1 سهم أصلى قبل الزيادة) بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد تمويلاً من الاحتياطي العام وفقا للقوائم المالية في 31\12\2016، منوهًا إلى أن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.2 سهم مجاني لكل 1 سهم أصلي قبل الزيادة) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول الأربعاء الموافق 16 يونيو.

كما قررت لجنة قيد الأوراق المالية، الموافقة على قيد زيادة رأس المال المرخص به للشركة العربية للخزف (سيراميكا ريماس) من 200 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.