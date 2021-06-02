شكرا لقرائتكم خبر عن الوقائع المصرية تنشر ضوابط استيراد وتخزين السيارات بالمنطقة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الوقائع المصرية القرار رقم 52 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنظيمية لممارسة نشاط استيراد وتخزين السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث نص القرار في المادة الأولى السماح بترخيص إقام أنشطة التخزين للسيارات المستعملة الوارد من الخارج على أن يكون الترخيص "كنشاط تخزيني" ويدون بالسجل التجاري وتصاريح المزاولة باستيراد السيارات المستعملة وتجهيزها للمعاقين وتصنيع الأجهزة المكملة اللازمة لها ووفقا للقواعد الاستيرادية المتبعة في هذا الشأن والضوابط المنظمة الصادرة من مجلس إدارة الهيئة، على أن تتم المزاولة بعد الحصول على الموافقات النهائية والتراخيص الكاملة اللازمة للمشروع.

وإلى نص القرار: