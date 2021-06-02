شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تكثف الحملات الترويجية للسوق العربي للسياحة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إنه في ظل اهتمام الهيئة باستخدام الوسائل الترويجية الحديثة وخاصة في ظل زيادة عدد المستخدمين للإنترنت بالعالم ومنهم شريحة الشباب فإن الهيئة استبدلت الوسائل التقليدية للترويج بتنفيذ حملة إعلانية ديجيتال على أهم مواقع التواصل الاجتماعي وكبرى محركات البحث google بالإضافة إلى كبرى منصات البحث والحجز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Wego باستخدام محتوي إعلاني جذاب تم إنتاجه خصيصا للسوق العربي والذي يتضمن أفلام قصيرة ومحتوي مكتوب وإعلانات مصورة.

وأضاف، أنه استمرارا للحملة الترويجية بالسوق العربي والتي تم إطلاقها اعتبارا من الأسبوع الأول من مايو الماضي، تكثف وزارة السياحة والآثار الحملات الإعلانية الديجيتال بالدول العربية على أهم المنصات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكبرى منصات البحث والحجز.

وأوضحت سوزان مصطفي مدير عام التخطيط والمتابعة ورئيس الحملة الدولية بالهيئة، أنه تم إطلاق هذه الحملة اعتبارا من الأسبوع الأول من مايو الماضي تحت شعار " #مصربتناديك #أجازتكفيمصر #سافرمصر"، وسوف تمتد لمدة شهرين، مشيرة إلى أن هذه الحملة تستهدف دعوة السائح العربي لزيارة مصر خلال موسم إجازات الصيف وعيد الأضحى المبارك.

وأضافت أن الحملة تهدف إلى إعادة مصر إلى أذهان السائح العربي وجذبه لزيارتها والتركيز على إلقاء الضوء على المنتج المصري الفريد والمتنوع.