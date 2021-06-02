شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر الموافقة على إصدار النظام الأساسى لصندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة الوقائع الرسمية موافقة رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى هالة السعيد، على إصدار النظام الأساسى لصندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى.
ويذكر أن الصندوق السيادى قام بتأسيس صندوق فرعى مملوك بالكامل لصندوق مصر يسمى صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، برأسمال مرخص به 30 مليار جنيه، ورأسمال مصدر 500 مليون جنيه.
وإليكم نص القرار: