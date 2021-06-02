ويذكر أن الصندوق السيادى قام بتأسيس صندوق فرعى مملوك بالكامل لصندوق مصر يسمى صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، برأسمال مرخص به 30 مليار جنيه، ورأسمال مصدر 500 مليون جنيه.

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة الوقائع الرسمية موافقة رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى هالة السعيد، على إصدار النظام الأساسى لصندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى.

شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر الموافقة على إصدار النظام الأساسى لصندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية