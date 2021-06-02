شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات الأثاث 29% بأول 4 أشهر من 2021 لتبلغ 86.5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري ارتفاع القطاع خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2021 لتسجل 86.569 مليون دولار مقابل 67.283 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنسبة ارتفاع 29%.

وقال المجلس في تقريره الشهرى، إن هناك تحسن ملحوظ في صادرات القطاع على مدار الـ 4 أشهر 2021، حيث حققت الصادرات أعلى معدل نمو خلال إبريل بنسبة 98% لتبلغ 17.361 مليون دولار في مقابل 8.764 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020.

وكشف ارتفاع صادرات مصر من الأثاث خلال يناير بنسبة 18% لتبلغ 23.775 مليون دولار في مقابل 20.189 مليون دولار خلال يناير 2020، وكذلك في فبراير بنسبة 20% لتسجل 24.323 مليون دولار في مقابل 20.275 مليون دولار، وفي مارس بنسبة 17% لتبلغ 21.1 مليون دولار في مقابل 18.054 مليون دولار.