شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة توافق على الشطب النهائي لأسهم "سامكريت مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على الشطب النهائي لأسهم شركة سامكريت مصر - مهندسون ومقاولون البالغ رأس مالها المصدر والمقيد 234.73 مليون جنيه موزع على عدد 1.02 مليار سهم منها عدد 1.009 مليار سهم ممتاز وعدد 11.4 مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 0,23 جنيه للسهم الواحد (ممثلا في سبعة إصدارات) من جدول قيد الأوراق المالية المصرية " أسهم".

وجاء ذلك بعدما تم فتح سوق الصفقات الخاصة خلال الفترة من 23 مايو إلى 27 مايو عام 2021 ولم يقم أيا من المساهمين حاملي الأسهم حرة التداول بعرض أسهمه للبيع خلال تلك الفترة.

كما قررت اللجنة يتم حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة وذلك اعتبارًا من نهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 3 يونيو، والسماح بإدراج أسهم الشركة بنظام نقل الملكية (خارج المقصورة) على أن يتم فتح سوق الصفقات الخاصة لمدة 6 شهر لمنح المساهمين الذين لم يستجيبوا لعرض أسهمهم مهلة أخيرة لعرض أسهمهم للبيع بذات السعر السابق، على أن تنقل إلى نظام القبول الآلي للأوامر في نهاية هذه الفترة في ضوء توافر شروط نقل التعامل إليه .

وفي سياق آخر قررت لجنة قيد الأوراق المالية، الموافقة على قيد تعديل المركز الرئيسي والمحل القانوني لشركة ام بى للهندسة M.B ( سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) ليكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في الجيزة ، وموقع ممارسة النشاط في جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً، مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008، والقانون رقم 14 لسنة 2012.

وعلى أن يجوز لمجلس الإدارة ينشئ لها فروعًا أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو الخارج ، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها، مع التنبيه على الشركة بالالتزام مستقبلًا بمراعاة أحكام المادة رقم 26 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة رقم 26 من الإجراءات التنفيذية لها .