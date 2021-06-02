شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة توافق على الشطب النهائي لأسهم "سامكريت مصر" والان مع تفاصيل الخبر
وجاء ذلك بعدما تم فتح سوق الصفقات الخاصة خلال الفترة من 23 مايو إلى 27 مايو عام 2021 ولم يقم أيا من المساهمين حاملي الأسهم حرة التداول بعرض أسهمه للبيع خلال تلك الفترة.
كما قررت اللجنة يتم حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة وذلك اعتبارًا من نهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 3 يونيو، والسماح بإدراج أسهم الشركة بنظام نقل الملكية (خارج المقصورة) على أن يتم فتح سوق الصفقات الخاصة لمدة 6 شهر لمنح المساهمين الذين لم يستجيبوا لعرض أسهمهم مهلة أخيرة لعرض أسهمهم للبيع بذات السعر السابق، على أن تنقل إلى نظام القبول الآلي للأوامر في نهاية هذه الفترة في ضوء توافر شروط نقل التعامل إليه .
وعلى أن يجوز لمجلس الإدارة ينشئ لها فروعًا أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو الخارج ، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها، مع التنبيه على الشركة بالالتزام مستقبلًا بمراعاة أحكام المادة رقم 26 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة رقم 26 من الإجراءات التنفيذية لها .