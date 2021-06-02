شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالبورصة بنسبة 1.55% بجلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، فيما خسر رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.163 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.16%، ليغلق عند مستوى 10120 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2200 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 12542 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 3909 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 2330 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3251 نقطة.