شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع خلال تعاملات اليوم إلى 1897.10 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إلى ما دون 1900 دولار بعد بيانات إيجابية عن الاقتصاد الأمريكي دفعت المستثمرين نحو الاستثمار في الأصول الأكثر مخاطرة.

وتراجع سعر الأوقية 0.30% إلى 1897.10 دولار ليهبط أكثر من 5 دولارات منذ بداية الجلسة، في حين سجل سعرها في التعاقدات تسليم شهر يوليو 1898.60 دولار بعد أن تراجع 0.27%.

وقالت عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد، إن معدل التضخم يرتفع بأكثر من المتوقع، مضيفة أنه يمكن أن يتباطأ مع وصول الاقتصاد للتعافي الكامل.

وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية المقرر أن يصدر بعد غد الجمعة، وسط توقعات إيجابية.