شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصناعة تجرى تعديل محدود على تشكيل لجنة اتحاد مصدرى الأقطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، تعيين أحمد رفعت العسقلاني رئيس الإدارة المركزية لشئون الاستيراد والتصدير بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة، محل أشرف مختار في عضوية لجنة اتحاد مصدرى الأقطان والمشكلة بالقرار الوزارى رقم 40 لسنة 2019 وذلك حتى نهاية الدورة الحالية.

وجاء ذلك القرار في الجريدة الرسمية عدد 121 الصادر بتاريخ 1 يونيو 2021 على أن يتم العمل بالقرار من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.

كانت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر فبراير 2019 قرار رقم 40 لسنة 2019، قرار وزارة التجارة والصناعة، بتشكيل لجنة إدارة اتحاد مصدرى الأقطان لمدة ثلاث سنوات تبدأ فى 1/1/2019، وذلك على النحو الأتى، الأعضاء المنتخبون، شركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان، وشركة النيل الحديثة للأقطان، والشركة الشرقية للأقطان، وشركة مصر لتصدير الأقطان، شركة الكان، محمد نصير للتجارة والصناعة، وشركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان، والشركة العربية لتجارة وحليج الأقطان، وشركة الجارحى لتجارة الأقطان، وشركة الأمير لحيلج وتصدير الأقطان، وشركة إدكو لتصدير الأقطان، وشركة المصطفى لتجارة الأقطان، وشركة الإسكندرية التجارية، ويمثل كل شركة رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب أو ممثلها القانوني.

وجاء ثانيًا المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية، وثالثًا عضوان من المهتمين بتجارة القطن، الدكتورة أمانى الوصال عبد الحافظ القائم بأعمال رئيس قطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد مصطفى محمد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، أن تباشر اللجنة اختصاصاتها على النحو الوارد بالقانون رقم 211 لسنة 1994 – المشار إليه – ولائحته الداخلية الصادرة بالقرار الوازرى رقم 507 لسنة 1994 وتقوم فى أول اجتماع لها بانتخاب هيئة المكتب من رئيس ووكيلين وسكرتير مالى وإدارى وذلك من بين الأعضاء المنتخبين



