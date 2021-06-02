شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد مقاولى البناء: ميكنة الخدمات وإعداد قاعدة بيانات إلكترونية للشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عن خطة الاتحاد طويلة الأمد لتطوير تقديم الخدمات عن بعد وذلك لسرعة الإنجاز، حيث تم التعاقد مع جامعة عين شمس للعمل كاستشاري للاتحاد في تحديث الشبكة الحالية للاتحاد، لاختصار الإجراءات والأرشفة الإلكترونية، والربط الإلكتروني مع كافة الجهات التي يتعامل معها الاتحاد، وذلك بهدف تنفيذ معظم الخدمات عن بعد تدريجيًا خلال عام، وفعلاً تم الربط مع قطاع التأمين وجارى دراسة الربط مع الضرائب وهيئة الاستثمار وباقي الجهات ذات الصلة.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد بحضور هشام يسرى أمين عام الاتحاد، وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد مراقب حسابات الاتحاد.

وأشار المهندس سامي سعد، إلى أن الاتحاد قد تحمل مسئوليته خلال فترة انتشار كورونا، ولم يتوقف يومًا واحدًا حرصًا على استمرار تقديم خدماته، ووجه الشكر لرؤساء وأعضاء اللجان وجميع العاملين بالاتحاد على إصرارهم المستمر على العمل خلال فترة انتشار الوباء.

وأوضح المهندس سامي سعد، أن خطة الاتحاد قصيرة الأجل لتطوير تقديم الخدمات، والمتمثلة في الفصل بين مقدم ومتلقى الخدمة، حيث تم استحداث أمانة جديدة لاستقبال وخدمة الأعضاء، وملحق بها إدارة لشكاوى ومقترحات الأعضاء، وأن العمل جاري على ربطها مع باقي الأمانات بالاتحاد، والإعداد لنظام استقبال تليفوني (كول سنتر) لأي استفسارات، وكذلك دراسة نظام لمتابعة سير المستندات، وإمكانية الحجز عن بعد، بدلاً عن النظام الحالي لتحسين الخدمات المقدمة، وذلك للتطبيق اعتبارًا من منتصف أغسطس 2021.

وأضاف: تم عمل دليل تنظيمي للاتحاد يشمل كافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لإنجاز الأعمال بالاتحاد.