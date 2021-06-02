شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال "inspecta7" يوضح تفاصيل غرق القاطرة برأس غارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة صبري حسن، القائم بأعمال القاطرة "inspecta7" والتي تعرضت لحاث غرق بمنطقة رأس غارب بالبحر الأحمر مساء أمس تفاصيل الحادث، حيث كانت تلك القاطرة تقوم بعملية إلقاء للمخطاف بميناء المرغني فى رأس غارب اصطدم بمركب غارقة، موضحا أنه لم يكن هناك أى ملامح للمركب الغارق فى تلك المنطقة.

وأضاف القائم باعمال القاطرة "inspecta7"، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن عملية الإصطدام أدت إلى حدوث ثقب فى الجانب الأيمن للمركب، موضحا أنه خلال عشر دقائق كانت المركب غارقة.

وأشار إلي أن الشركة لا تتبع قطاع البترول المصري متقدما بالشكر للشركة العامة للبترول وشركة خدمات البترول البحرية التابعة لقطاع البترول والتي قامت بعمليات الإنقاذ لأفراد الطاقم .

وأوضح حمادة صبري حسن، أن القاطرة كان علي متنها 13 فردا، تم إنقاذ 11 فردا منهم وجاري البحث عن شخص مفقود ووفاة القبطان.