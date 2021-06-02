شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال "inspecta7" يوضح تفاصيل غرق القاطرة برأس غارب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة صبري حسن، القائم بأعمال القاطرة "inspecta7" والتي تعرضت لحاث غرق بمنطقة رأس غارب بالبحر الأحمر مساء أمس تفاصيل الحادث، حيث كانت تلك القاطرة تقوم بعملية إلقاء للمخطاف بميناء المرغني فى رأس غارب اصطدم بمركب غارقة، موضحا أنه لم يكن هناك أى ملامح للمركب الغارق فى تلك المنطقة.
وأضاف القائم باعمال القاطرة "inspecta7"، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن عملية الإصطدام أدت إلى حدوث ثقب فى الجانب الأيمن للمركب، موضحا أنه خلال عشر دقائق كانت المركب غارقة.
وأوضح حمادة صبري حسن، أن القاطرة كان علي متنها 13 فردا، تم إنقاذ 11 فردا منهم وجاري البحث عن شخص مفقود ووفاة القبطان.
وكشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول عن أن القاطرة انسبكتا 7 لا تتبع قطاع البترول وأنها سفينة الإمداد المصرية نشاطها "شركة خدمات" حيث قامت شركة "بتروزنيمة" التابعة للقطاع بالتعاقد معها لنقل حفار من رأس غارب إلى موقع الشركة في بتروزنيمة.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مهمة انسبكتا 7 قد انتهت مع شركة بتروزنيمة بتوصيل الحفار موضحا أن شركة خدمات البترول البحرية التابعة لقطاع البترول بمجرد حدوث حادث غرق هذه القاطرة قامت بتحريك أربع قطع بحرية للقيام بعمليات الإنقاذ لأفراد الطاقم حتي تم توصيلهم بالشاطئ وتقديم الإسعافات الأولية لهم.
وأشارت المصادر، إلى قيام قطاع البترول بدور كامل فى إنقاذ الأرواح بأربع قطع بحرية قامت علي الفور بانقاذ طاقم المركب والقيام بعمليات الإنقاذ السريعة.