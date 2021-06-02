شكرا لقرائتكم خبر عن بالم هيلز للتعمير تُعَيّن حازم بدران وطارق طنطاوى كرؤساء تنفيذيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير"بالم هيلز" أو "الشركة "، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن تعيين حازم بدران وطارق طنطاوي في منصبي الرئيس التنفيذي المشارك للشركة واعضاء مجلس إداره منتدبين، وذلك عقب موافقة مجلس الإدارة خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 30 مايو 2021.

والجدير بالذكر أن ياسين منصور سيستمر في منصبه كرئيس مجلس إدارة تنفيذي، بجانب المجموعة التنفيذية الجديدة لتنفيذ استراتيجيات وسياسات الشركة. يتمتع حازم بدران ب 22 عامًا من الخبرة في مجال التمويل والاستثمار والخدمات المالية غير البنكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ورئيس مجلس إدارة شركة كوربليس. وقبل ذلك، أمضى 9 أعوام مع المجموعة المالية هيرميس القابضة)"هيرميس القابضة"(، وكان له دورًا رئيسيًا كمدير تنفيذي في تعظيم مكانة هيرميس القابضة لتصبح أكبر بنك استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشغل بدران العديد من المناصب الرئيسية في هيرميس القابضة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس في سوريا ولبنان والعضو المنتدب لقطاع بنوك الاستثمار.

وقبل انضمامه لبالم هيلز، شغل طارق طنطاوي منصب الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وتمتد مسيرته المهنية إلى أكثر من 23 عامًا من الخبرة في العديد من المجالات، وشغل طنطاوي عدة مناصب عليا في شركات مصرية رائدة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات، ورئيس القطاع المالي لشركة بيتى) مشروع مشترك بين المراعي وبيبسيكو(، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع بنوك الاستثمار بشركة سيجما كابيتال، ومستشار أول في قسم تمويل الشركات بشركة فين ريت للاستشارات.

وعقب صدور قرار مجلس الادارة قال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة "يسعدني أن أرحب بحازم بدران وطارق طنطاوي وانضمامهم لعائلة بالم هيلز للتعمير في منصبهم التنفيذي، حيث إن سجلاتهم الحافلة وخبراتهم الواسعة تجعلهم الأمثل للمشاركة في قيادة الشركة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع فريق الإدارة القائم وذلك استنادا على سابقة أعمال الشركة خلال العقدين الماضيين، وأنني متطلع للعمل والتعاون معهما مدعوما بالإدارة الحالية. ولدي ثقة كاملة في قدراتهم للحفاظ على مكانة بالم هيلز للتعمير الرائدة وتعزيزها في قطاع العقارات في مصر".