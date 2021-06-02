تعرف على تفاصيل طرح مصر الـ10جنيهات البلاستيكية وموعد إصدارها

القاهرة - سامية سيد -

وأوضح يعقوب أنه في خلال أسابيع سيتم طرح الـ10جنيهات البلاستيكية والمصنوعة من مادة البوليمر وسيتم طرحها في 15ألف مكينة صرف اَلي، مشيرا إلى أن التصميم الخاص بالعملة البلاستيكية مختلف تماما عن العملة الورقية وأن العمر الافتراضي للعملة البلاستيكية أكثر بكثير من العملة الورقية، حيث يصل العمر الافتراضي للعملات البلاستيكية إلى 12سنة مقابل سنة إلى عامين للعملات الورقية.

وأضاف يعقوب أنه بعد طرح فئة الـ10جنيهات بـ6 أشهر سيتم طرح عملة 20 جنيها.

وكان ”الخليج 365”، انفرد بخبر إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة، فى صورة "بوليمير"، حيث سوف يتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم.

وتتميز النقود البلاستيكية، بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، والتى تتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل فى درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرًا فى التلوث مقارنة فئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.

وفى خطة التحول من النقود الورقية إلى البلاستيكية، يعد تقليل أبعاد ومساحة الفئة النقدية من الملامح الهامة، إلى جانب أن "البلاستيكية، ستحل محل الورقية تدريجيًا، حيث بدأ البنك المركزى الإنجليزى سحبها من الأسواق فى الأول من مارس 2018.