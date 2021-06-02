شكرا لقرائتكم خبر عن ‫‬إعادة تشكيل مجلس إدارة القابضة المعدنية لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتضمن القرار تكليف الدكتور سعد مجاهد الراجحي للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، وتكليف المهندس محمد السعداوي مصطفى السعداوي للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي، والدكتور وائل محمود يوسف للقيام بأعمال عضو منتدب مالي.

كما تضمن القرار تكليف التالي أسماءهم للقيام بأعمال أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين: المستشار محمود فوزي عبد الباري، والدكتور جمال محمد مجاهد، و نيفين علي صبور، وحسام محمد عبد العزيز، والمهندس خالد منير الفقي (ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر)، إلى جانب ممثل وزارة المالية.

ويشار إلى أن الدكتور سعد الراجحي أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، حاصل على دكتوراه في هندسة الفلزات من جامعة لندن، ويتمتع بخبرة كبيرة في مجال الصناعات التعدينية.

كما أن نيفين صبور - من الأعضاء الجدد بالمجلس - لديها خبرة كبيرة في مجال استراتيجيات الأعمال والتخطيط المالي وعمليات الدمج والاستحواذ.

ويأتي هذا القرار الذي يتزامن مع انتهاء مدة مجلس الإدارة، للتوافق مع تعديلات قانون قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والتي تضمنت فيما يخص تشكيل مجالس الإدارات، الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومراعاة قواعد التمثيل النسبي، ووجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وتمثيل العاملين، مع التزام الشركات بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة.