- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المنافسة" يعقد ورشة عمل لتدريب موظفى الثقافة على مكافحة "التواطؤ بالتعاقدات" والان مع تفاصيل الخبر
وجاء ذلك في إطار الحملة التي أطلقها الجهاز تحت عنوان "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"، والتي تهدف لمواجهة الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة للقانون والتي من شأنها تقييد المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية، خاصة في ظل الآثار والتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا Covid-19، وذلك للحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين وتعزيز ثقة المستثمرين في الجهات الحكومية.
وتم تدريب العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالوزارة والقطاعات التابعة لها أبرزها؛ المجلس الأعلى للثقافة، والهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق، وقطاع الفنون التشكيلية، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وأكاديمية الفنون، ودار الأوبرا المصرية، ومكتبة مصر العامة، وصندوق التنمية الثقافية.
وأشار إلى أن جهاز حماية المنافسة مستمر في حملته التي تهدف لمكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك من خلال تدريب كافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية وكافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا على أن باب الجهاز مفتوح لتلقي أية شكاوى في هذا الشأن، مع ضمان سرية البيانات والمعلومات.
جانب من الحضور