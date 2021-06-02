شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء فى البنوك بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الدولار اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا بمنتصف التعاملات أمام الجنيه المصرى بمقدار "قرش"، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا كان بـ15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

أما فى البنك التجارى الدولى وبنك القاهرة سجل 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية فسجل 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، مقابل 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.62 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا كان بـ 15.61 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا كان بـ 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا كان بـ 15.62 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا كان بـ 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا كان بـ 15.63 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا كان بـ 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.62 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا كان بـ 15.61 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا كان بـ 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.64 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا كان بـ 15.63 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا كان بـ 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.