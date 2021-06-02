شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت يسجل 70.47 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم،70.47 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.90 دولار للبرميل، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا بعد اتفاق تحالف أوبك بلس في اجتماعه أمس بعودة حذرة للإمدادات النفطية خلال شهري يونيو ويوليو2021.

وقرر المشاركون في الاجتماع الوزاري الـ17 لوزراء الطاقة فى منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها (أوبك +) افتراضيا عبر الإنترنت، مواصلة زيادة المعروض النفطي العالمي وذلك وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقرر الاجتماع في ختام أعماله الحفاظ على خطة (أوبك +) لزيادة الإمدادات النفطية تدريجيا حتى يوليو المقبل والتى تضيف مليوني برميل يوميا للمعروض العالمي، كما نبه إلى ارتفاع نسبة امتثال المنتجين الـ23 الأعضاء في (أوبك +) لخطط خفض الإنتاج بنسبة 114% فى مايو الماضي شاملة المكسيك.