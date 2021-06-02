شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-6-2021 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر خلال تداولات الاربعاء 2 يونيو 2021 ليسجل مستويات 816 جنيها للعيار الرئيسي في السوق، بعد أن شهدت الأسعار تذبذبا واضحا وحركة مستمرة طوال تداولات أمس، ومن المتوقع استمرار التذبذب في سعر الذهب عالمياً.



أسعار الذهب اليوم في مصر: أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار 18 سجل 700 جنيه للجرام. عيار 21 سجل 816 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 933 جنيها للجرام. الجنيه الذهب 6528 جنيها. أونصة الذهب 1900 دولارات.



سعر الذهب في مصر يرتبط بحركة سعر المعدن الأصفر عالمياً، وهناك عدة أسباب تدفع الذهب للارتفاع في البورصات العالمية منها تراجع سعر الدولار وهبوط عائد السندات الأمريكية، إضافة إلى استمرار التداعيات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

وارتفعت أسعار الذهب عالمياً إلى أعلى مستوياتها في قرابة خمسة أشهر أمس، مدعومة بانخفاض الدولار وتنامي الضغوط التضخمية، فيما ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات الأمريكية لاستقاء مؤشرات بشأن مدى التعافي الاقتصادي العالمي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1910.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش أمس.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1913 دولارا، وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، وسجلت العملة الأميركية خسارتها الشهرية الثانية على التوالي.

وحدث بعض التراجع في السعر العالمي للمعدن الأصفر لمستويات 1893 دولار منخفضا بسبب الاتجاه لجني الأرباح.