شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-6-2021 في مصر والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 18 سجل 700 جنيه للجرام.
عيار 21 سجل 816 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 933 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب 6528 جنيها.
أونصة الذهب 1900 دولارات.
وارتفعت أسعار الذهب عالمياً إلى أعلى مستوياتها في قرابة خمسة أشهر أمس، مدعومة بانخفاض الدولار وتنامي الضغوط التضخمية، فيما ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات الأمريكية لاستقاء مؤشرات بشأن مدى التعافي الاقتصادي العالمي.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1910.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش أمس.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1913 دولارا، وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، وسجلت العملة الأميركية خسارتها الشهرية الثانية على التوالي.
وحدث بعض التراجع في السعر العالمي للمعدن الأصفر لمستويات 1893 دولار منخفضا بسبب الاتجاه لجني الأرباح.