شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 2-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو اليوم الأربعاء 2-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 19 جنيها للشراء، و19.21 جنيه للبيع، مقابل 19.06 جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع، بينما سجل فى بنك البركة 19.04 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع، مقابل 19.09 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 19.09 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.00 جنيه للشراء.

19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.06 جنيه للشراء .

19.21 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر

19.02 جنيه للشراء.

19.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.04 جنيه للشراء.

19.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.03 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.11 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.01 جنيه للشراء.

19.23 جنيه للبيع.