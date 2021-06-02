شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: مسئولون عراقيون يشيدون بخطة الإصلاح الإدارى والان مع تفاصيل الخبر
وجدد الدكتور صالح ترحيبه بوفد العراق الشقيق، مؤكدا أن العراق صاحبة حضارة ودور تنويري عالمي وإنساني، وأصحاب الحضارات دورهم ممتد إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها.
كما استعرض آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والمتعلق بالتقسيمات التنظيمية المستحدثة وهي التخطيط الإستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي.
ومن جانبه، وجه محمود التميمي الشكر للدولة المصرية على سرعة الاستجابة لطلب الإطلاع على تجربتهم المتميزة في الإصلاح الإداري، وعلى حفاوة وطيب الاستقبال، معربا عن أمله في أن تكون هذه الزيارة استمرارا للتعاون المثمر والتكامل بين الجانبين، مدعوما بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقتين.
وقام رئيس المجلس والوفد المرافق له بتفقد مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وتجربة منظومة عمل المركز، مشيدا بها وبتأمينها ضد أي تدخل بشري أو هجمات إلكترونية، كما أعرب عن إعجابه بقوة منظومة التقييم والتي تضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف.