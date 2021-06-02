شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: مسئولون عراقيون يشيدون بخطة الإصلاح الإدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لقاء مع وفد مجلس الخدمة العامة الإتحادي بدولة العراق الشقيقة برئاسة "محمود التميمي" رئيس المجلس، والذي يزور مصر للاطلاع على التجربة المصرية في الإصلاح الإداري وتجربة مركز تقييم القدرات والمسابقات في اختيار الداخلين الجدد للجهاز الإداري للدولة.

وجدد الدكتور صالح ترحيبه بوفد العراق الشقيق، مؤكدا أن العراق صاحبة حضارة ودور تنويري عالمي وإنساني، وأصحاب الحضارات دورهم ممتد إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها.

واستعرض الدكتور صالح الشيخ جهود الحكومة المصرية في مأسسة عملية الإصلاح الإداري وضمان استدامته، والخطوات التنفيذية للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلي من رضاء المواطن، مشيرا إلي المباديء التي وضعتها الحكومة لتنفيذ عملية الإصلاح، والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة والخدمات المقدمة من الجهاز الإداري للدولة للمواطنين، حيث إن المواطن هو المقصد والهدف من عمليات الإصلاح".

كما استعرض آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والمتعلق بالتقسيمات التنظيمية المستحدثة وهي التخطيط الإستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي.

ومن جانبه، وجه محمود التميمي الشكر للدولة المصرية على سرعة الاستجابة لطلب الإطلاع على تجربتهم المتميزة في الإصلاح الإداري، وعلى حفاوة وطيب الاستقبال، معربا عن أمله في أن تكون هذه الزيارة استمرارا للتعاون المثمر والتكامل بين الجانبين، مدعوما بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقتين.

وقام رئيس المجلس والوفد المرافق له بتفقد مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وتجربة منظومة عمل المركز، مشيدا بها وبتأمينها ضد أي تدخل بشري أو هجمات إلكترونية، كما أعرب عن إعجابه بقوة منظومة التقييم والتي تضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف.