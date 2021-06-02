شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجيزة التجارية تقيم ملتقى لتوظيف الشباب بمشاركة شركات أكتوبر وأبو رواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الغرفة التجارية بالجيزة عن مقترح بتنظيم ملتقى للتشغيل والتوظيف بالتعاون مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة وذلك اثناء استقبال محمد امبابي رئيس مجلس إدارة الغرفة لرئيس الجهاز التنفيذي لجهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عزة وهدان بحضور عادل رزين امين عام الغرفة.

وقال محمد إمبابي رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ان الاجتماع تناول عرض المقترحات الخاصة بالفرص المتاحة لتشغيل الشباب داخل المحافظة و كيفية منح الشباب فرص عمل خلال الفترة المقبلة ، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم ملتقى توظيفي بمشاركة الشركات والمصانع بمنطقتى أكتوبر وأبو روش نظرا لما تضمهما من مؤسسات عديدة في حاجة راغبة في أيدى عاملة مدربة وذلك بعد عرض المقترحات المطروحة على أعضاء مجلس الإدارة واخذ الموافقة الأزمة في جلسة الاجتماع القادم.

وأضاف إمبابى أن الغرفة سوف تقوم بالتواصل مع الشركات المختلفة من أجل المشاركة في الملتقى والذى من المقترح تنظيمه بالاشتراك مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة.

ومن جانبها أكدت عزة وهدان رئيس جهاز تشغيل الشباب بالجيزة أن الجهاز يسعى دائما للتعاون مع الهيئات المختلفة من أجل استغلال العنصر البشرى وتوفير الفرص المختلفة للعمالة، مشيدة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة ودورها فى خدمة الشركات والشباب.

والجدير بالذكر أن رئيس مجلس الادارة اجتمع مع الدكتور عمرو بوصيلة رئيس الادارة المركزية لتطوير التعليم الفني و حمدي السيد مدير عام التعليم الفني بمحافظة الجيزة للاتفاق على آلية التعاون بين الغرفة وإدارة التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم وبحث إنشاء مركزا لتدريب وتأهيل العمالة الفنية في المحافظة وذلك لخدمة الشركات والمصانع بالمحافظة، كما تناول الاجتماع تبادل الآراء والأفكار للوصول إلى صيغة مناسبة للاستفادة من امكانيات الغرفة التجارية لدعم وتطوير التعليم الفني.