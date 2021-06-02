شكرا لقرائتكم خبر عن زهرة الواحة تُسدد كامل قرض صندوق التنمية الصناعية السعودى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة، اليوم الأربعاء، عن قيامها بسداد كامل قرض صندوق التنمية الصناعية السعودى.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن عملية السداد ستؤثر في رصيد قروض الشركة، وذلك ضمن خطة الشركة فى سعيها إلى تخفيض القروض والعمل على الاعتماد على التمويل الذاتى من نقدية الشركة فى تمويل شراء الاصول او راس المال العامل.

هذا وسيكون للسداد أثرعلى الملاءة المالية للشركة وتعزيز مركزها المالى.

يُشار إلى أن الشركة وقعت عقد قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودى بتاريخ 12 مايو 2020، للحصول على تمويل قصير الاجل بمبلغ 33.5 مليون ريال سعودي لمدة عام بهدف تمويل رأس المال العامل.

ويُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 20.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 12.9 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض تكلفة البضاعة المباعة، وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع، وانخفاض المصروفات الادارية والعمومية، انخفاض تكاليف التمويل، ارتفاع الارباح الاستثمارية وايرادات غير النشاط.