شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الخليجية العامة للتأمين تبحث زيادة رأس المال في 18 يونيو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، يوم الإثنين الموافق 18 يونيو المُقبل، وذلك للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 300 مليون ريال .

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن رأس مال الشركة سيتم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية و ذلك لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

وفي حال الموفقة على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 23.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 4.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 27% و ارتفاع تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بمقدار 2,4 مليون ريال.