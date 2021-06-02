شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الأندلس" تُقر توزيع 0.5 ريال للسهم عن العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الأندلس العقارية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، مُقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2020، بقيمة 35 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.5 ريال لكل سهم، وبنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية.

وبحسب البيان، ستكون الأرباح مُستحقة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يتم توزيع الأرباح اعتباراً من 13 يونيو الجاري.

هذا ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 14.3 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 64.8 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض إيرادات قطاعي التجزئة والضيافة نتيجة تكوين مخصصات خصومات لمستأجري المولات والمراكز التجارية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هذا برغم الارتفاع في إيرادات قطاع المكاتب، هذا الأمر مجتمعا أدى الى انخفاض مجمل الربح.