شكرا لقرائتكم خبر عن المراعي تستحوذ على مصنع بن غاطي لصناعة المشروبات في الإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراعي عن إبرام اتفاقية شراء أصول مع شركة بن غاطي لصناعة المشروبات، شركة ذات مسؤولية محدودة في تاريخ 1 يونيو 2021م للاستحواذ على الأصول المملوكة لشركة بن غاطي لصناعة المشروبات في دولة الإمارات بقيمة 215 مليون درهم.

وأشارت الشركة في بيان لها على "تداول" إلى أن عملية الاستحواذ ستعزز قدرة شركة المراعي على خدمة عملائها من خلال توسيع نطاق منتجات المشروبات في المنطقة.

وذكرت أنه قد تم تمويل الصفقة بالكامل من التدفقات النقدية التشغيلية لشركة المراعي، فيما تظل الصفقة خاضعة للحصول على بعض الموافقات التنظيمية.

وأكدت المراعي على عدم وجود أطراف ذات صلة في عملية الاستحواذ.

وكان مجلس إدارة المراعي قد أقر في وقت سابق، ضخ استثمارات رأسمالية تقدر بمبلغ 6.6 مليار ريال للتوسع في قطاع الدواجن، بهدف مضاعفة الحصة السوقية للشركة بهذا القطاع.

وتأتي هذه الاستثمارات كنتاج لدعم وتشجيع حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للقطاع الخاص، وكجزء من مشاركة القطاع الخاص في إنماء الاقتصاد الوطني، وتأكيدا لدور شركة المراعي المتنامي في تحقيق رؤية المملكة 2030 في كافة المجالات وعلى رأسها تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

ونوهت الشركة على أنه سيتم تمويل التوسع الاستراتيجي لقطاع الدواجن عن طريق التدفقات النقدية الداخلية للشركة.

تجدر الإشارة إلى أن المراعي حققت صافي أرباح بلغ 386 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 383 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى نمو الإيرادات بمعدل 1.5%، والذي جاء بقيادة قطاع الألبان والمبيعات الأخرى.