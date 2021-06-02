شكرا لقرائتكم خبر عن عودة التداول في السوق السعودي بعد خلل فني في نظام "تداول" وتعليق التداولات به والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تداول السعودية بأنه تمت معالجة الخلل وإعادة نشاط السوق بشكل طبيعي ومنتظم، وتمت إعادة نشاط السوق بفترة مزاد حتى الساعة 01:00 مساء.

وأكدت تداول السعودية في بيان على موقعها على سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية وأنها تعمل دائماً على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.

وكانت تداول السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن (تعليق التداول في السوق / بشكل مؤقت) وذلك بسبب وجود خلل فني غير متوقع وخارج عن إرادة الشركة. وأكدت أن فريق العمل المختص يعمل على معالجة هذا الخلل في أسرع وقتٍ ممكن.