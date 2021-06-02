شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحافظ على مكاسبها قبل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط للارتفاع فى التداولات المتقدمة من السوق الأوروبية الأربعاء بعد تراجعها فى وقت سابق من التداولات ، لتحافظ على مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، بفضل توقعات الطلب على الوقود فى الموسم الصيفي فى الولايات المتحدة ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن المخزونات الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.7% إلى مستوي 68.46$ ، من مستوى الافتتاح عند 67.97$، وسجل أدنى مستوي عند 67.80$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.9% إلى مستوي 71.16$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 70.52$ ، وسجل أدنى مستوي عند 70.38$.

عند تسوية الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 68.85$ للبرميل ،وصعد خام برنت بنسبة 1.7% ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 71.32$ للبرميل.

قالت شركة "جاس بودي" الأمريكية للتتبع إن الطلب على البنزين فى الولايات المتحدة قفز يوم الأحد بنسبة 9.6% فوق متوسط أيام الأحد الأربعة السابقة ،مسجلا أعلى طلب ليوم الأحد منذ صيف 2019.

وبدأ رسميا موسم القيادة الصيفي فى الولايات المتحدة بعد عطلة نهاية الأسبوع ، مع انخفاض مخزونات البنزين بالفعل ،وأشارت تقارير إلى إنها ليست بعيدة عن أدنى مستوى لها فى خمس سنوات.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي ، و تصدر غدا الخميس البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.

قرر تحالف "أوبك بلس" يوم الثلاثاء الإبقاء على خطط الخفض التدريجي للإنتاج من أجل استقرار السوق حتى نهاية تموز/يوليو المقبل ،وذلك بالرغم من تعافي الطلب العالمي على الخام ،غير إنه تم أخذ فى الاعتبار عودة محتمة للنفط الإيراني.

وخلال اجتماع أوائل نيسان/أبريل الماضي ،تم إقرار زيادة تدريجية فى الإمدادات بداية من أيار/مايو ، بإجمالي 1.15 مليون برميل يوميا موزعة على مدار ثلاثة أشهر.

ينص الاتفاق على زيادة بواقع 350 ألف برميل يوميا فى أيار/مايو ،وزيادة مماثلة فى حزيران/يونيو ،وزيادة بنحو 450 ألف برميل يوميا فى تموز/يوليو.

وبموجب هذا الاتفاق تراجعت تخفيضات الإنتاج بحوالي 7.2 مليون برميل فى نيسان/أبريل إلى 6.85 مليون برميل فى أيار/مايو ، ثم تتراجع إلى 6.5 مليون برميل فى حزيران/يونيو، ثم إلى قرابة 6 مليون برميل يوميا فى تموز/يوليو.