شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، بفضل نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار ، خاصة بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ،وعزوف المستثمرين عن المخاطرة ، انتظارا لمزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع مؤشر الدولار قرابة 0.4 % إلى مستوى 90.25 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 89.92 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 89.85 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل عمليات شراء الدولار عند مستويات منخفضة فى عدة أشهر.

قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء قرابة 2% ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند معدل 1.62% ، بعد بيانات صناعية عززت مؤشرات تعافي الاقتصاد الأمريكي سريعا خلال الربع الثاني من هذا العام.

وينتظر المستثمرين هذا الأسبوع ،بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة ، بحثا عن المزيد من الأدلة حول تعافي أكبر اقتصاد فى العالم ،وتسعير احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية على المدى القريب.