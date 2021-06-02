الاقتصاد

الدولار الأمريكي يرتفع لليوم الثاني على التوالي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، بفضل نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار ، خاصة بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ،وعزوف المستثمرين عن المخاطرة ، انتظارا لمزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

 

ارتفع مؤشر الدولار قرابة 0.4 % إلى مستوى 90.25 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 89.92 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 89.85 نقطة.

 

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل عمليات شراء الدولار عند مستويات منخفضة فى عدة أشهر.

 

قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء قرابة 2% ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند معدل 1.62% ، بعد بيانات صناعية عززت مؤشرات تعافي الاقتصاد الأمريكي سريعا خلال الربع الثاني من هذا العام.

 

وينتظر المستثمرين هذا الأسبوع ،بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة ، بحثا عن المزيد من الأدلة حول تعافي أكبر اقتصاد فى العالم ،وتسعير احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية على المدى القريب.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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