شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب ذروة قياسية بفضل مكاسب شركات صناعة السيارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتحافظ على مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجلة بالجلسة السابقة ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، حيال وتيرة تعافي الاقتصادي العالمي ،وقاد المكاسب شركات صناعة السيارات.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.75% مسجلا مستوى قياسي جديد عند 452.4 نقطة ،بعد بيانات قوية عن النشاط الصناعي فى أوروبا والولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع صناعة السيارات، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.0% ، بفضل آمال ارتفاع مبيعات السيارات خلال النصف الثاني من هذا العام.

عززت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء فى أوروبا والولايات المتحدة عن قطاع الصناعات التحويلية خلال أيار/مايو ،من آمال تعافي الاقتصاد العالمي ، سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأقل من 0.1% ،فى أول خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بأكثر من 0.2% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.1% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.15%.