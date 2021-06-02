شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يحلق عالياً – تحليل – 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سيتي جروب (C) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.33% بما يعادل 1.05 نقطة ليستقر على سعر 79.76 دولار، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 80.65 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد