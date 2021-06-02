شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر كل الطرق تؤدي إلى الصعود – تحليل – 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كاتربللر (CAT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، تحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.70% ليكسب السهم نحو 1.68 نقطة مستقراً على سعر 242.76 دولار، بالإضافة إلى ذلك تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 236.75، ليستهدف مستوى المقاومة 250.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد