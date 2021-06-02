شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يرتفع بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة – تحليل – 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ديزني (DIS) في آخر جلساته، ليصل السهم لمنطقة مقاومة قوية حيث يختبر فيها سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، وذلك بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبشكل مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها.

لهذا نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 180.90، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 173.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه