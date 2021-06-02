شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يعاود الارتفاع – تحليل – 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم فورد (F) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.93% بما يعادل 28 سنت ليستقر على سعر 14.81 دولار، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 15.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 16.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد