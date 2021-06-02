شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يهاجم مقاومة محورية – تحليل – 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم جنرال إليكتريك (GE) في آخر جلساته، ليهاجم السهم مستوى المقاومة 14.30، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.64% ليكسب السهم نحو 9 سنت ليستقر على سعر 14.15 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 14.30، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 15.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد