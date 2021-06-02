شكرا لقرائتكم خبر عن 1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 1.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، الأربعاء، تسجيل 206 مبايعات بقيمة 495.62 مليون درهم، منها 26 مبايعة للأراضي بقيمة 120.71 مليون درهم، و180 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 374.91 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 52 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 2 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة معيصم الأول كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 463.27 مليون درهم، منها 13 رهن أراض بقيمة 27.36 مليون درهم، و48 رهن فلل وشقق بقيمة 435.91 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 320 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 22 مليون درهم.

أما الهِبات فقد شهدت تسجيل 19 هِبة بقيمة 231.47 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم هرير الثانية بقيمة 150 مليون درهم، وأخرى في منطقة الرقة بقيمة 50 مليون درهم.