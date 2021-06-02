دبي تعزز مكانتها كوجهة بارزة في قطاع الجمال العالمي

دبي: ”الخليج 365”

يستضيف «بيوتي وورلد الشرق الأوسط»، المعرض التجاري العالمي الأكبر في العالم العربي لقطاع منتجات التجميل والعافية، هذا العام، مجموعة من أبرز الموزعين العالميين والإقليميين والمحليين للعلامات التجارية والخدمات المعنية بقطاع الجمال، لإطلاق أحدث منتجات ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والاستفادة من السوق المزدهرة في منطقة الشرق الأوسط.

وتستمرّ فعاليات المعرض من 5 إلى 7 أكتوبر/ تشرين الأول في «مركز دبي التجاري العالمي»، مع توقعات بنمو القطاع بنسبة 12.7% ووصول قيمة أسواقه إلى 58.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، حسب «يورومونيتور إنترناشيونال». وتقدّم الجهات الدولية العارضة سبع فئات من المنتجات، وهي: مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، ومستلزمات العناية بالشعر والأظافر وصالات الحلاقة، والأجهزة والتغليف والمواد الأولية، ومركبات العطور والعطورات الجاهزة، ومستحضرات العناية الشخصية والصحة، والمواد الطبيعية والعضوية، فضلاً عن تكنولوجيا العناية بالجمال التي تُعد أحدث هذه الفئات..

وستسلّط الدورة الـ 25 من المعرض الضوء على عوامل ازدهار سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في الشرق الأوسط، بما فيها زيادة استخدام التكنولوجيا في قطاع الجمال، إلى جانب ارتفاع الدخل المتاح للإنفاق والطلب على المنتجات المستوردة من مصادر نزيهة. وتركّز فئة تكنولوجيا العناية بالجمال على استخدام العلامات التجارية في قطاع الجمال للتقنيات الحديثة، بهدف تحسين وإثراء تجربة البيع بالتجزئة للمستهلكين الشغوفين بالتكنولوجيا.

وقالت إلين أوكونل، مديرة معرض «بيوتي وورلد الشرق الأوسط»، الذي تنظمه شركة «ميسي فرانكفورت»: «شهدت السنوات القليلة الماضية تغيراً في كيفية تفاعل العملاء مع الشركات والمنتجات في قطاع الجمال نتيجة للاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، فضلاً عن الرغبة في الحصول على حلول مخصصة في مجال العناية بالجمال. وازداد طلب العملاء على المنتجات المخصصة حسب احتياجات العناية الشخصية الخاصة بهم خلال الأزمة الصحية، ما دفع العلامات التجارية لمواكبة هذه التوجه للحصول على إطلالة صحيّة».

كما يتناول المعرض الارتفاع المتواصل في الطلب على المنتجات والخدمات المخصصة، والطلب المتزايد على مستحضرات التجميل الطبيعية والعضوية في المنطقة، فوفقاً للإحصاءات التي نشرتها «يورومونيتور إنترناشيونال»، شريك المعلومات لدى المعرض، ستكون منتجات التجميل الطبيعية والمستدامة والمستوردة من مصادر نزيهة المحرك الرئيسي لنمو سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في الشرق الأوسط.

وستستعرض الفعالية التجارية الشاملة النمو المتسارع الذي يشهده قطاع مستحضرات التجميل الخاصة بالرجال في المنطقة، والذي من المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي مركّب بواقع 11.5% بحلول 2025، حسب «يورومونيتور إنترناشيونال».

وسيركّز المعرض على فنون تزيين وحلاقة شعر الرجال في مسابقة المزينين التي ينظمها بالتعاون مع رابطة الحلاقين البريطانية، حيث ستتم دعوة أبرز المتخصصين من جميع أنحاء الدولة للمنافسة على لقبي أفضل مزين شعر، وأفضل مزين ذقن، في دولة الإمارات.

وإضافة إلى حفل توزيع الجوائز السنوي والمسابقات والعروض الحية، ستشهد نسخة عام 2021 من المعرض تنظيم فعالية «كوينت إسينس» المخصصة للعطور الفاخرة، إضافة إلى مسابقة «نيل إت» برعاية «أرتيستيك نيل ديزاين» وشركة «أو بي أي»، وفعالية الصف الأمامي التي تقدم أفضل العروض الحية في مجال مستحضرات التجميل والعناية بالشعر.

وأضافت أوكونل: «بعد عام مملوء بالتحديات، نهدف إلى استعادة ثقة العملاء والزوار مع عودة فعاليات المعرض المميزة التي تجري مع الالتزام بكل التوجيهات الحكومية لضمان الصحّة والسلامة. ويشكّل معرض بيوتي وورلد الشرق الأوسط منصة لتحفيز الحوار بين أخصائيي القطاع، وتعزيز مكانة دبي كعاصمة إقليمية لقطاع الجمال، حيث يركّز على الصيحات الناشئة بعد أزمة كوفيد-19».

وقامت «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط»، الشركة المنظمة لمعرض «بيوتي وورلد الشرق الأوسط»، بالتعاون مع «جي آر إس إكسبلوري» مؤخراً، بالتكليف بإجراء استبيان شارك فيه 2,132 من العاملين في القطاع من أكثر من 110 دول. وعبّر المشاركون عن نظرتهم الإيجابية نحو مستقبل القطاع، حيث أشار 75% منهم إلى أن المعارض التجارية تتمتع بأهمية توازي مكانتها قبل أزمة «كوفيد-19»، إن لم تكن أكثر أهمية.

وكما بيّن الاستبيان فإن دبي تصدرت قائمة الوجهات العالمية التي تتمتع بثقة الزوار لتنظيم المعارض التجارية، بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها الإمارة في الحد من انتشار الجائحة وحماية الضيوف، فضلاً عن سعيها المستمر لتنشيط عودة النشاطات التجارية ضمن بيئة آمنة ومضبوطة.