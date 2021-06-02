شكرا لقرائتكم خبر عن «أراضي عجمان» تشكل لجنة ملاك «برج الواحة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أصدرت «دائرة الأراضي والتنظيم العقاري» في عجمان قراراً بتشكيل لجنة ملاك «برج الواحة»، وذلك في إطار سعيها الدائم إلى تنظيم عمل لجان الملاك في العقارات الفرعية وتمكينها من أداء مهامها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لشاغلي الوحدات العقارية في العقارات الفرعية.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام «دائرة الأراضي والتنظيم العقاري» على ضرورة تفعيل دور جمعيات الملاك والارتقاء بأدائها في ظل النمو العمراني المتسارع الذي تشهده إمارة عجمان والذي يستوجب متابعة مباشرة ومستمرة لهذه المشاريع من أجل ضمان خدمات راقية للملاك وشاغلي الوحدات العقارية وخلق بيئة سكنية ملائمة تلبي احتياجاتهم ورغباتهم المتنوعة.

وقد أوكلت إلى اللجنة مهام التعاقد مع شركة الإدارة التي رست عليها المناقصة والتحقق من قيامها بإدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة وفق نظام إدارة المبنى، فضلاً عن الاطلاع على الموازنات السنوية المعدة لصيانة العقار الفرعي وتقديم التوصيات بشأنها، بالإضافة إلى تلقي الملاحظات والاقتراحات والتجاوب معها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي.