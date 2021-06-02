«سوفت بنك» في محادثات للاستثمار في «كيتوبي» بدبي

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة سوفت بنك تجري محادثات للاستثمار في جولة التمويل الأخيرة لـ«كيتوبي» في دبي من خلال صندوق التكنولوجيا الثاني لها.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر لأسمائها لأن الأمر غير معلن، إن صندوق «رؤية 2» التابع للمجموعة اليابانية طرح مقترحا لاستثمار بنحو 400 مليون دولار في «كيتوبي».

ورفضت سوفت بنك التعقيب لـ«رويترز»، وكذلك، امتنعت «كيتوبي» أيضا عن التعليق. (رويترز)