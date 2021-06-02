شكرا لقرائتكم خبر عن «ويز إير أبوظبي» تسيّر رحلات جديدة إلى كيشيناو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «ويز إير أبوظبي» عن بدء تسيير رحلات جوية جديدة إلى كيشيناو عاصمة مولدوفا، بدءاً من 4 سبتمبر/ أيلول 2021، ويرتفع بذلك عدد الوجهات التي تصل إليها طائرات الشركة إلى 25 وجهة.

ومن المقرر أن تسيّر «ويز إير أبوظبي» رحلاتها إلى كيشيناو بمعدل رحلتين في الأسبوع، يومي السبت والثلاثاء. وتبدأ أسعار التذاكر من 179 درهماً إماراتياً. وتتيح الرحلات الجديدة بين أبوظبي ومدينة كيشيناو الفرصة أمام المقيمين في دولة الإمارات لزيارة الأصدقاء والأقارب، أو السفر بداعي العمل، أو الاستمتاع بتجارب لا تنسى واستكشاف أماكن جديدة.

وتعتبر عاصمة جمهورية مولدوفا كيشيناو المركز الصناعي الرئيسي للدولة، حيث تقع على نهر بيك وسط الجزء الجنوبي من الدولة. وتتميز المدينة بغناها الثقافي وصروحها المعمارية الفخمة ومناظرها الطبيعية الخلابة ومطبخها الفريد، لتوفر لضيوفها تجربة استثنائية.

وبهذا الصدد، قال كيس فان شايك المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: «يسعدنا الإعلان عن إطلاق رحلات جديدة من أبوظبي إلى كيشيناو بعد تحديث قائمة الدول الخضراء التي شملت مولدوفا. وتؤكد «ويز إير أبوظبي»، في الوقت الذي أعلنت فيه أبوظبي عن تخفيف القيود المفروضة على السفر وارتفاع مستوى الإقبال على أنشطة السفر، التزامها بتوفير فرص سفر إضافية لعملائها عبر توسيع شبكة وجهاتها الحالية لتضم وجهات جديدة ومتميزة».

ويضم أسطول طائرات «ويز إير أبوظبي» 4 طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كلياً، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافساتها في المنطقة. كما طبّقت الشركة إجراءات الصحة والسلامة عبر شبكة طائراتها حرصاً على صحة وسلامة المسافرين وطاقم الطائرة.