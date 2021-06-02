«تيسلا» تستدعي 5974 سيارة في أمريكا

أعلنت شركة «تيسلا» عن حملة لاستدعاء 5974 سيارة من طرازي «3» و«واي» في الولايات المتحدة. وقالت الشركة إن قرار الاستدعاء جاء بسبب براغي فضفاضة قد تؤدي إلى فقدان ضغط الإطارات.

ياتي ذلك بعد يوم من تحذير إيلون ماسك من أن «تيسلا» اضطرت إلى رفع أسعار سياراتها، بسبب النقص العالمي في رقائق الحاسوب. وكتب الرئيس التنفيذي على «تويتر»، أن الأسعار آخذة في الارتفاع بسبب ضغوط أسعار سلاسل التوريد الرئيسية على مستوى القطاع، بالإضافة إلى ارتفاع المواد الخام بشكل خاص.

ورفعت «تيسلا» أسعار سياراتها الكهربائية من طرازي «3» و«موديل واي» بمقدار 500 دولار لكل منهما في الشهر الماضي، وهي خامس زيادة في أسعار سيارات الشركة منذ عدة أشهر.

وأدت الزيادات المجمعة في الأسعار إلى ارتفاع أسعار بعض سيارات «تيسلا» بآلاف الدولارات وحتى بنسبة 8% لبعض المركبات. (وكالات)