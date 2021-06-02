«مصدر» تفوز بمناقصة محطة «شيراباد» الشمسية بأوزبكستان

قالت وزارة الطاقة في أوزبكستان، الأربعاء، إن شركة «أبوظبي لطاقة المستقبل»، (مصدر)، فازت بمناقصة لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 457 ميجاوات كهروضوئية في منطقة شيراباد، بإقليم سورجانداريا، في البلد الواقع بوسط آسيا.

وقدمت «مصدر» أقل سعر في مناقصة شيراباد للطاقة الشمسية بلغ 0.0180 دولار لكل كيلووات/ ساعة، ما أعطاها الأفضلية بفارق كبير على أربعة منافسين.

ويعد المشروع جزءاً من برنامج أوسع نطاقاً لبناء محطات شمسية بطاقة 1 جيجاوات بدعم من البنك الآسيوي للتنمية.

(رويترز)