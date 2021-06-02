شكرا لقرائتكم خبر عن «جاليريا- جزيرة المارية» يستقبل 2.7 مليون زائر خلال مايو 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استقبل «الجاليريا»؛ وجهة التسوق والترفيه والحياة العصرية في قلب «جزيرة المارية» في أبوظبي، أكثر من 2.7 مليون زائر خلال شهر مايو/ أيار 2021، وتعد هذه أعلى نسبة إقبال شهرية يشهدها المركز حتى اليوم.

وتأتي هذه الأرقام غير المسبوقة في أعقاب شهر حافل بالفعاليات المتنوعة التي تضمنت عروض شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر السعيد، وإطلاق فعالية «شيف استوديو» كجزء من الحملة الترويجية «احتفل بعالم من النكهات». كذلك شهد المركز خلال شهر مايو/ أيار افتتاح متجر ألعاب الأطفال الشهير «تويز آر أص»، وافتتاح اثنين من المتاجر الفاخرة «رولكس» و«إيف سان لوران»، إلى جانب إطلاق العديد من عروض الطعام والترفيه، مثل فعالية (Eat & Play). واختتم الشهر بإطلاق فعالية التخفيضات الكبرى التي امتدت ثلاثة أيام، وقدمت خلالها نخبة من المتاجر تخفيضات غير مسبوقة وصلت إلى 80%.

قال ديفيد روبنسون، مدير عام «مركز الجاليريا»: «يعكس هذا الإقبال الكبير من الزوار خلال شهر مايو/ أيار 2021 المكانة المميزة التي يتمتع بها الجاليريا كوجهة مفضلة للتسوق والترفيه والحياة العصرية في إمارة أبوظبي. وقد ساهمت جهودنا المتواصلة لتوفير أفضل التجارب الترفيهية لضيوفنا، مع حرصنا الدائم على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة للجميع، في جذب الزوار والمرتادين والمتسوقين بأعداد كبير، وتكرار الزيارة للمركز للتمتع بأفضل الخيارات المتاحة في إمارة أبوظبي تحت سقف واحد».

وأضاف روبنسون: «لم يكن لهذا النجاح الكبير أن يتحقق لولا العروض المميزة التي يقدمها الجاليريا، ومرونة فريق عمل المركز وقدرته على مواصلة العمل للارتقاء بالتجارب المختلفة للزوار. ونأمل أن يتواصل هذا الاتجاه الإيجابي طوال موسم الصيف بالتزامن مع التسهيلات الإضافية المتوقع أن يشهدها قطاع السياحة في إمارة أبوظبي».